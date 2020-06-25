Американские СМИ написали о причине смерти сына Никиты Хрущёва

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25 июня 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

Тело Сергея Хрущёва обнаружили с огнестрельным ранением в голову. О причине смерти 84-летнего политолога Сергея Хрущёва узнали журналисты The New York Times. По данным издания, на теле мужчины полиция не нашла следов насилия. По версии правоохранителей, он покончил с собой. Сергей Хрущёв жил в США.

Сообщения о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС и руководителя СССР Никиты Хрущёва появились 18 июня.

Associated Press сообщило, что опубликованы результаты патологоанатомической экспертизы, которую провели после смерти Сергея Хрущева.

Агентство также назвало причиной смерти Хрущева огнестрельное ранение в голову и подтвердило, что, согласно заявлению полиции, признаков насильственной смерти нет.

Сергей Хрущёв родился в 1935 году от брака со второй супругой Никиты Хрущёва Ниной Кухарчук. Хрущёв был доктором технических наук, профессором, советским, американским и российским публицистом. В 1991 году его пригласили в США для чтения лекций по истории холодной войны в университете Брауна. В 1999 году он получил американское гражданство.

О смерти Сергея Хрущёва перыми сообщили внучка Никиты Хрущёва Нина Хрущёва и друг семьи, бывший дипломат Марк Гаррисон.