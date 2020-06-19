В США умер сын Никиты Хрущева

Внучка бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нина Хрущева сообщила, что его сын доктор технических наук Сергей Хрущев умер в Соединённых Штатах в четверг на 85-м году жизни.
«Сергей Никитич сегодня скончался, к глубочайшему сожалению», - уточнила она ТАСС.
Также смерть сына Хрущева подтвердил друг семьи, бывший дипломат Марк Гаррисон. По его словам, это трагическая ситуация, сообщает РЕН ТВ.
Однако причину и обстоятельства смерти ни один из собеседников не раскрыл. Дата и место похорон тоже неизвестны.
Сергей Хрущев родился в Москве в 1935 году. В 1963 году был удостоен звания Героя Социалистического Труда. В 1991 году переехал в США, где впоследствии получил американское гражданство.