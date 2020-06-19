В США умер сын Никиты Хрущева

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19 июня 2020, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Сергей Хрущев, wikipedia.org

Внучка бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нина Хрущева сообщила, что его сын доктор технических наук Сергей Хрущев умер в Соединённых Штатах в четверг на 85-м году жизни.

«Сергей Никитич сегодня скончался, к глубочайшему сожалению», - уточнила она ТАСС.

Также смерть сына Хрущева подтвердил друг семьи, бывший дипломат Марк Гаррисон. По его словам, это трагическая ситуация, сообщает РЕН ТВ.

Однако причину и обстоятельства смерти ни один из собеседников не раскрыл. Дата и место похорон тоже неизвестны.

Сергей Хрущев родился в Москве в 1935 году. В 1963 году был удостоен звания Героя Социалистического Труда. В 1991 году переехал в США, где впоследствии получил американское гражданство.