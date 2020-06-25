Еврокомиссия: поправка о приоритете Конституции над международным правом нарушает обязательства РФ

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25 июня 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Еврокомиссия, Delmi Alvarez/ZUMAPRESS.com

В Еврокомиссии в четверг, 24 июня, заявили что поправка о приоритете Конституции России над международным правом нарушает обязательства, которые ранее взяла на себя Российская Федерация.

Соответствующее заявление ранее сегодня в рамках пресс-конференции в Брюсселе сделал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. По его словам, в Конституцию РФ предлагается внести разные поправки, однако одна из них "особенно интересна" Еврокомиссии.

Стано подчеркнул, что речь идет об изменении в основной закон Российской Федерации, которое ставит Конституцию страны над международным правом, а также решениями международных судов. Согласно оценке Венецианской комиссии, данная поправка не соответствует международным обязательствам РФ.