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Президент России назвал главное условие вступления в силу поправок в Конституцию

, 19:20 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России назвал главное условие вступления в силу поправок в Конституцию
Конституция РФ, Zamir Usmanov/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин вечером во вторник, 23 июня, в рамках обращения к гражданам России назвал главное условие для вступления в силу поправок в Конституцию страны.

Глава государства напомнил, что голосование по поправкам в Конституцию России состоится 1 июля. По словам Путина,  поправки вступят в силу исключительно в том случае, если граждане страны их поддержат.

Российский лидер уточнил, что для обеспечения надежных условий для уверенного и долгосрочного развития РФ принципиально важна именно воля народа. Владимир Путин также заметил, что новые конституционные положения, в случае их принятия, зададут высокие требования к социальной и экономической политике, а также к решению важнейших задач по повышению качества жизни людей.

ЕТ

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