Коронавирус стал причиной майского крушения самолета в Пакистане: тогда на борту все погибли
25 июня 2020, 11:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: Мир24
Появились подробности об авиакатастрофе 22 мая в Пакистане. Отмечается, что пилоты пассажирского самолета Airbus A-320, разбившегося месяц назад неподалеку от аэропорта Карачи обсуждали коронавирус и отвлеклись от управления.
Такой вывод был сделан после расследования причин катастрофы. Кроме того, министр гражданской авиации Пакистана заявил, что самолет был исправен, но начал заходить на посадку слишком высоко. Во время связи с диспетчером один из пилотов сказал, что «справится сам» и продолжил обсуждать «популярную на тот момент тему». Позже выяснилось, что семьи членов экипажа пострадали от заболевания новой инфекций, поэтому они не смогли остановить беседу. Сами пилоты прошли все медицинские тесты перед полетом.
Напомним, что в тот день в результате происшествия никто на борту лайнера не выжил.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выбирете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.