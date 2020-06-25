Коронавирус стал причиной майского крушения самолета в Пакистане: тогда на борту все погибли

Аргументы Недели → В мире 13+

25 июня 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Фото:крушение самолета в Пакистане, Stringer/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Появились подробности об авиакатастрофе 22 мая в Пакистане. Отмечается, что пилоты пассажирского самолета Airbus A-320, разбившегося месяц назад неподалеку от аэропорта Карачи обсуждали коронавирус и отвлеклись от управления.

Такой вывод был сделан после расследования причин катастрофы. Кроме того, министр гражданской авиации Пакистана заявил, что самолет был исправен, но начал заходить на посадку слишком высоко. Во время связи с диспетчером один из пилотов сказал, что «справится сам» и продолжил обсуждать «популярную на тот момент тему». Позже выяснилось, что семьи членов экипажа пострадали от заболевания новой инфекций, поэтому они не смогли остановить беседу. Сами пилоты прошли все медицинские тесты перед полетом.

Напомним, что в тот день в результате происшествия никто на борту лайнера не выжил.