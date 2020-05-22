Появилось видео с места крушения самолета в Пакистане. Там обнаружен живой младенец

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22 мая 2020, 19:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Mirror

Фото: место крушения самолета в Пакистане, twitter.com/globallookpress.com

Стало известно, что на месте крушения пассажирского самолета Airbus A320 в Пакистане найден живой ребёнок. Лайнер совершал полет из Лахора в Карачи и разбился рядом с аэропортом.

На кадрах опубликованного видеоролика видно, как человек выносит младенца из района падения самолета. Есть предположение, что воздушное судно упало на один из жилых домов, где находилась семья ребенка. Подробности о состоянии родителей пока неизвестны.

Кроме того, на земле уничтожены пять домов и автомобили.

Ранее мэр города Карачи Васим Ахтар сообщил, что выживших во время крушения нет. На борту находились 107 человек, среди них россиян нет.