Авиакатастрофа в Пакистане: что могло произойти

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22 мая 2020, 18:36 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Сегодня, 22 мая, самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился возле аэропорта Карачи. Самолет рухнул на жилые дома. Есть пострадавшие и погибшие.

Пресс-секретарь авиакомпании Пакистана Абдулла Хан сообщил, что в 14.30 по местному времени самолет пропал с радаров, перед этим пилот подал сигнал бедствия из-за технических проблем. Все больницы Карачи переведены на ЧР. Предположительно на борту самолета находилось более 100 человек.

Что могло произойти за минуту до посадки. Есть предположение…

Европейский эксперт отдела авиакатастроф: «Пока сложно сказать с большей долей уверенности, что произошло на самом деле. Можно только предположить. Времени для исследований мало. Не сомневаюсь, что причины будут найдены. Выскажу свое мнение. Итак, из той информации, которую мы имеем следует, что связь с самолетом была прервана за минуту до посадки. Тогда же он исчез с экранов радаров. Если у самолета на этом этапе (минута до посадки) все «отказало» или все «загорело» он по инерции дойдет до полосы. Но (в данном случае) он «провалился» на жилые дома. Пока я могу предположить, что угроза была извне… Возможно, была атака ракеты класса «земля-воздух». В таком случае, увы, у пилотов не было шансов спастись. Несомненно, пилоты успели подать сигнал бедствия, который подается двумя способами: устанавливается определенный секретный код на ответчике (назвать не могу). Либо речь. Я думаю, что был использован второй вариант. На первый – не было времени».