В Южной Каролине демонтирован памятник седьмому вице-президенту США
25 июня 2020, 11:00[ «Аргументы Недели» ]
Власти города Чарлстон, который расположен в штате Южная Каролина, демонтировали памятник седьмому вице-президенту США Джону Кэлхуну. Об этом утром в четверг, 25 июня, сообщили журналисты.
Джон Кэлхун занимал пост вице-президента Соединенных Штатов Америки в 1825-1832 годах. Ранее сообщалось, что члены горсовета единогласно одобрили снос памятника и объяснили сове решение "движением вперед в вопросе расового примирения".
Напомним, что Кэлхун, который являлся уроженцем Южной Каролины, считается одним из главных идеологов рабовладельческой политики южных штатов страны.
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