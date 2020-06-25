В Южной Каролине демонтирован памятник седьмому вице-президенту США

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25 июня 2020, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]

активисты, выступающие за снос памятников в США, Richard Ellis/Richard Ellis

Власти города Чарлстон, который расположен в штате Южная Каролина, демонтировали памятник седьмому вице-президенту США Джону Кэлхуну. Об этом утром в четверг, 25 июня, сообщили журналисты.

Джон Кэлхун занимал пост вице-президента Соединенных Штатов Америки в 1825-1832 годах. Ранее сообщалось, что члены горсовета единогласно одобрили снос памятника и объяснили сове решение "движением вперед в вопросе расового примирения".

Напомним, что Кэлхун, который являлся уроженцем Южной Каролины, считается одним из главных идеологов рабовладельческой политики южных штатов страны.