Трамп разочарован действиями властей отдельных штатов на фоне «разгула» мародеров

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование в связи с тем, власти отдельных штатов позволяют "анархистам и мародерам" устраивать беспорядки, а также разрушать исторические памятники.
По словам Трампа, некоторые памятники являются "великими произведениями искусства", которые представляют историю Соединенных Штатов, а также наследие страны – как хорошее, так и плохое.
Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил, что уполномочил федеральные власти привлекать всех граждан, пытающихся разрушить памятники, которые находятся в собственности у государства, к уголовной ответственности.
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