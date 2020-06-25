Болтон считает, что Трамп не справляется с кризисной ситуацией в США

Аргументы Недели → В мире 13+

25 июня 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CNN

экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com

Бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский лидер не справляется с кризисной ситуацией в стране, возникшей из-за пандемии COVID-19.

Болтон заявил, что у него нет доверия к тому, как Трамп справляется с "колоссальным кризисом" в США. По его мнению, президент с января проводил очень непоследовательную политику.

Джон Болтон подчеркнул, что власти сыграли свою роль на местном уровне, а также на уровне штатов, однако на федеральном уровне реакция на распространение коронавирусной инфекции не была правильной. Экс-помощник американского лидера заметил, что когда в начале зимы эксперты начали бить тревогу, Дональд Трамп не пожелал "слушать плохих новостей".