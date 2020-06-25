Историк оценил планы США перебросить дополнительные войска в Польшу

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25 июня 2020, 10:31 [ «Аргументы Недели» ]

солдаты, pixabay.com

Доцент кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ Юрий Борисенок оценил планы руководства Соединенных Штатов Америки по переброске дополнительных войск на территорию Польши.

Ранее польский лидер Анджей Дуда попросил американского коллегу Дональда Трампа не выводить американские войска из Европы и заявил, что Польша готова принять дополнительных военных, которые смогут поддержать армию страны в случае внешней агрессии.

Трамп в свою очередь заявил, что дополнительные войска могут быть направлены на польскую территорию, но за это заплатит Варшава.

Юрий Борисенок в беседе с Радио Sputnik напомнил, что в Польше 28 июня пройдут президентские выборы. Историк не исключил, что Дональд Трамп своим поступком решил поддержать своего польского союзника Анджея Дуду. Кроме того, ранее глава США заявил, что часть американских военных должна будет покинуть Германию. Позже лидер Соединенных Штатов, не называя конкретных цифр, заявил, что военнослужащие могут быть переброшены в Польшу, уточнив, что расходы лягут на плечи Варшавы.

Борисенок отметил, что неизвестно, как польские избиратели отнесутся к решению президента своей страны принять условия США, однако, по словам историка, уже в грядущее воскресенье можно будет узнать, насколько результативным стал визит Дуды в Штаты.