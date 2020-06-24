Дуда не подтвердил информацию об увеличении американского контингента в Польше

Президент Польши Анджей Дуда в среду, 24 июня, не подтвердил информацию о планах увеличения американского военного контингента в стране на 2 тысячи человек вместо ранее планировавшейся 1 тысячи.
Сегодня Анджей Дуда находится с визитом в США. Темой его переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом станет сотрудничество в военной сфере. Также будут обсуждаться вопросы безопасности, здравоохранения и энергетики.
Ранее польское издание Gazeta Prawna опубликовала сообщение о том, что в Польшу якобы перебазируют две тысячи американских военнослужащих в дополнение к уже имеющимся пяти тысячам.
В рамках беседы с журналистами в Вашингтоне Дуда заметил, что на эту тему сейчас появляется разная информация. "Я так могу ответить", – заключил польский лидер.
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