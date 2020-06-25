В Совфеде оценили ноту протеста Киева из-за проведения парада Победы в Крыму
25 июня 2020, 10:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди оценила заявление МИД Украины о том, что Киев направил Москве ноту протеста в связи с проведением накануне парада Победы на полуострове, "не согласовав с украинской стороной" данное мероприятие.
Ковитиди отметила, что Украина в очередной раз избрала неверную политическую тональность. По словам сенатора, направление ноты протеста в связи с проведением парада Победы вызывает огорчение, поскольку множество счастливых крымчан вышли вчера на улицы, чтобы почтить память солдата-победителя.
Ольга Ковитиди заметила, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне "объединяет все человечество во имя мира". Она добавила, что необходимо усваивать исторические уроки – это следует осознать и политикам на Украине.
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