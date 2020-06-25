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В Совфеде оценили ноту протеста Киева из-за проведения парада Победы в Крыму

, 10:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Совфеде оценили ноту протеста Киева из-за проведения парада Победы в Крыму
Совет Федерации, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди оценила заявление МИД Украины о том, что Киев направил Москве ноту протеста в связи с проведением накануне парада Победы на полуострове, "не согласовав с украинской стороной" данное мероприятие.

Ковитиди отметила, что Украина в очередной раз избрала неверную политическую тональность. По словам сенатора, направление ноты протеста в связи с проведением парада Победы вызывает огорчение, поскольку множество счастливых крымчан вышли вчера на улицы, чтобы почтить память солдата-победителя.

Ольга Ковитиди заметила, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне "объединяет все человечество во имя мира". Она добавила, что необходимо усваивать исторические уроки – это следует осознать и политикам на Украине.

ЕТ

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