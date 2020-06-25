Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Анализ показал отсутствие COVID-19 у президента Киргизии

, 09:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Анализ показал отсутствие COVID-19 у президента Киргизии
президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Xinhua

Утром в четверг, 25 июня, стало известно, что анализ на коронавирус нового типа, проведенный ранее президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову, показал отсутствие данного заболевания у политика.

Пресс-секретарь главы киргизского государства Толгонай Стамалиева подчеркнула, что к настоящему моменту получен отрицательный результат на COVID-19 у Сооронбая Жээнбекова.

Подчеркивается, что президент Киргизии находится на самоизоляции и продолжает работать в удаленном режиме. Известно также, что у заведующего отделом внешней политики аппарата киргизского лидера Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны подтвердилось наличие коронавирусной инфекции.

ЕТ

В мире

Генерал США озвучил возможный сценарий начала «вторжения» России на юг Украины

Генерал США озвучил возможный сценарий начала «вторжения» России на юг Украины

Американский генерал Бен Ходжес, ранее занимавший должность командующего Вооруженными силами Соединенных Штатов на территории Европы, назвал возможный сценарий начала «вторжения» России на юг Украины.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью