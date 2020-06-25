Анализ показал отсутствие COVID-19 у президента Киргизии
25 июня 2020, 09:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Утром в четверг, 25 июня, стало известно, что анализ на коронавирус нового типа, проведенный ранее президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову, показал отсутствие данного заболевания у политика.
Пресс-секретарь главы киргизского государства Толгонай Стамалиева подчеркнула, что к настоящему моменту получен отрицательный результат на COVID-19 у Сооронбая Жээнбекова.
Подчеркивается, что президент Киргизии находится на самоизоляции и продолжает работать в удаленном режиме. Известно также, что у заведующего отделом внешней политики аппарата киргизского лидера Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны подтвердилось наличие коронавирусной инфекции.
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