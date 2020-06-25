ВОЗ считает, что через неделю в мире будет 10 млн зараженных коронавирусом
25 июня 2020, 09:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: ВОЗ
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус убежден, что количество выявленных случаев заражения COVID-19 в мире на следующей неделе превысит 10 миллионов человек.
В настоящий момент специалистам ВОЗ известно о более чем 9,1 миллиона зараженных коронавируснй инфекцией. Отметку в 9 миллионов заболевших мир перешагнул 22 июня, а 7 июня на планете было зафиксировано 7 миллионов инфицированных.
Согласно подсчетам Всемирной организации здравоохранения, с начала пандемии COVID-19 скончались более 473 тысяч пациентов.
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