Количество жертв коронавируса нового типа в мире превысило 473 тысячи человек

Аргументы Недели → В мире 13+

24 июня 2020, 22:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

лаборатория, Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency

Всемирная организация здравоохранения вечером в среду, 24 июня, сообщила, что общее количество жертв коронавируса нового типа во всем мире к настоящему моменту превысило 473 тысячи человек.

За минувшие сутки в разных уголках планеты было зарегистрировано 4 187 летальных исходов среди больных с диагнозом "коронавирусная инфекция". Общее число жертв COVID-19 на планете составило 473 797 человек.

В течение прошедших 24 часов в мире выявили более 135 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. В общей сложности заболели 9 129 146 человек.