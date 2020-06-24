Количество жертв коронавируса нового типа в мире превысило 473 тысячи человек

Всемирная организация здравоохранения вечером в среду, 24 июня, сообщила, что общее количество жертв коронавируса нового типа во всем мире к настоящему моменту превысило 473 тысячи человек.
За минувшие сутки в разных уголках планеты было зарегистрировано 4 187 летальных исходов среди больных с диагнозом "коронавирусная инфекция". Общее число жертв COVID-19 на планете составило 473 797 человек.
В течение прошедших 24 часов в мире выявили более 135 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. В общей сложности заболели 9 129 146 человек.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выбирете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.