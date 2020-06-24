Трамп задействовал закон военного времени для срочного создания гиперзвукового оружия

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24 июня 2020, 22:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент США Дональд Трамп, White House/via Globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп применил закон военного времени для максимально быстрой реализации программ по созданию гиперзвукового оружия. Соответствующие данные предоставили в Белом доме.

Согласно последней информации, закон об оборонном производстве, который был принят в 1950 году после начала Корейского конфликта, используется в условиях войны или же возникновения чрезвычайных ситуаций.

По мнению Дональда Трампа данный документ является наиболее экономически эффективным и целесообразным альтернативным способом выполнения ключевых задач по разработке гиперзвукового оружия и развития космических технологий.