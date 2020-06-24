В Нью-Йорке из-за пандемии COVID-19 могут сократить до 22 тысяч городских служащих

Аргументы Недели → В мире 13+

24 июня 2020, 22:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The New York Times

Нью-Йорк, pixabay.com

Власти Нью-Йорка намерены сократить до 22 тысяч рабочих мест в муниципальных службах, чтобы покрыть расходы, связанные с пандемией COVID-19. Об этом в среду заявил мэр города Билл де Блазио.

Градоначальник отметил, что в феврале текущего года в бюджет Нью-Йорка закладывались 95 млрд долларов. В начале пандемии коронавируса нового типа городские власти планировали потратить на борьбу с распространением заболевания до 7,4 млрд долларов, однако к настоящему моменту это число выросло как минимум до 9 миллиардов. Часть дефицита удалось ликвидировать посредством сокращения финансирования разных областей экономики, однако оставшуюся долю руководству мегаполиса придется вывести из бюджета, заложенного на выплаты городским служащим.

Билл де Блазио уточнил, что для ликвидации дефицита в размере 1 миллиарда долларов власти Нью-Йорка вынуждены будут ликвидировать 22 тысячи рабочих мест. "Это ужасающая цифра", – заключил мэр города.