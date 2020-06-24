Полицаи схватили беспартийного за критику и Геббельса

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24 июня 2020, 21:43 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Полицейские схватили Генриха Фихтнера на фото globallookpress.com/ Marijan Murat

В парламенте Баден-Вюртенберг прошла спецоперация. Полицейские схватили беспартийного депутата Генриха Фихтнера. Его обвинили в провокации. Он упомянул имя Геббельса не в скандальном контексте.

Генрих Фихтнер ворвался в здание парламента. Там он обрушился с критикой в адрес штутгартской газеты.

«Вы действуете, как в тоталитарной системе», — возмущался депутат: «Вы сделали бы честь Геббельсу!»

Фихтнера попросили покинуть помещение. Он отказался. После этого была вызвана полиция. Двое полицейских схватили политика и вытащили его из зала заседаний.

Генрих Фихтнер в Германии известен своими скандальными выходками. Благодаря им он попадает в статьи федеральной прессы.

Собственно, благодаря выходке парламентарий теперь попал еще и в прессу российскую. На фоне других новостей из Германии, это выглядит эксцентрично.