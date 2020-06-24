В Калифорнии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0

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24 июня 2020, 21:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Землетрясение. Фото: pixabay.com

На территории американского штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Подземные толчки были зафиксированы в 20.40 по московскому времени. Эпицентр происшествия располагался в округе Иньо в центральной части штата. Очаг залегал на глубине 2,9 километра.

Информации о возможных жертвах и разрушениях на данный момент не поступала.

Ранее сообщалось: власти Коннектикута, Нью-Джерси и Нью-Йорка обяжут находиться в карантине лиц, прибывающих из других американских штатов, где зафиксировано быстрое распространение коронавируса.