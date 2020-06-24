В Нью-Йорке ввели карантин для прибывающих из штатов, где быстро распространяется COVID-19
24 июня 2020, 21:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Власти Коннектикута, Нью-Джерси и Нью-Йорка обяжут находиться в карантине лиц, прибывающих из других американских штатов, где зафиксировано быстрое распространение коронавируса. Об этом заявил в среду губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
"Сегодня мы объявляем об общих правилах на въезд. Люди, которые прибывают из штатов, где быстро распространяется инфекция, должны находиться в карантине в течение 14 дней", - сказал он.
Как пояснил Куомо, находиться в карантине должны будут прибывающие из Алабамы, Аризоны, Арканзаса, Вашингтона, Северной Каролины, Техаса, Флориды, Южной Каролины и Юты. В них зафиксировано быстрое распространение вируса.
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