В Пензенской области скончалась женщина с COVID-19

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24 июня 2020, 20:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Пензенской области скончалась еще одна женщина с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Известно, что она была 1962 года рождения. У пациентки диагностированы сопутствующие заболевания, такие, как хроническая ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия и другие. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Всего в области лабораторно подтверждено 4523 случая COVID-19. С начала пандемии в регионе скончались 36 человек с коронавирусной инфекцией, включая гражданина Казахстана.

Ранее сообщалось: в Бельгии с 1 июля приступят к четвертой фазе снятия карантина.