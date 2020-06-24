Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Пензенской области скончалась женщина с COVID-19

, 20:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Пензенской области скончалась женщина с COVID-19
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Пензенской области скончалась еще одна женщина с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Известно, что она была 1962 года рождения. У пациентки диагностированы сопутствующие заболевания, такие, как хроническая ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия и другие. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Всего в области лабораторно подтверждено 4523 случая COVID-19. С начала пандемии в регионе скончались 36 человек с коронавирусной инфекцией, включая гражданина Казахстана.

Ранее сообщалось: в Бельгии с 1 июля приступят к четвертой фазе снятия карантина. 

ЕЧ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью