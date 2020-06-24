В Бельгии с 1 июля приступят к четвертой фазе снятия карантина

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24 июня 2020, 19:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Средства защиты. Фото: pixabay.com

В Бельгии с 1 июля смогут приступить к четвертой фазе отмены карантинных мер, которые были введены в стране 14 марта в связи с пандемией коронавируса. Об этом рассказала премьер-министр королевства Софи Вильмес.

Известно: с 1 июля будет разрешено проводить массовые мероприятия с участием 200 человек в помещении и 400 - на открытом воздухе. Также будут открыты бассейны, кинотеатры, концертные залы и парки аттракционов. Но, устраивать фестивали и дискотеки, а также открывать ночные клубы по-прежнему запрещается. Все это разрешат не ранее 31 августа - на последней фазе отмены карантина.

Процесс отмены карантина, который начался в Бельгии 4 мая, разделен на фазы и займет по меньшей мере четыре месяца.

Ранее сообщалось: за последние сутки в Азербайджане коронавирусная инфекция выявлена у 590 человек.