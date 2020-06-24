Турецкая партия считает, что Крым необходимо признать частью России

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24 июня 2020, 21:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Ласточкино гнездо, Ялта, pixabay.com

Турецкая партия "Родина" заявила о необходимости признания Крыма частью российской территории международным сообществом. Об этом говорится в тексте "Плана мира и дружбы в Черном и Средиземном морях".

В частности, в документе, подготовленном турецкой партией, предлагается убрать базы Соединенных Штатов Америки и Североатлантического альянса, которые угрожают миру и развитию регионов Черного, Средиземного, Каспийского и Эгейского морей, а также поддерживать борьбу с терроризмом.

Кроме того, в тексте говорится, что все страны должны признать Крым частью России. Также предлагается снять все санкции, введенные некоторыми странами в отношении других государств.