Захарова отреагировала на заявление Киева о «многомиллионных долгах» России перед Украиной

Аргументы Недели → В мире 13+

23 июня 2020, 22:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Politexpert

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова во вторник, 23 июня, прокомментировала заявление Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.

Ранее заместитель главы украинского внешнеполитического ведомства Василий Боднар заявил, что РФ в одностороннем порядке денонсировала соглашение о дислокации Черноморского флота на территории Крыма, вследствие чего якобы нарушила международное право. Теперь, по мнению дипломата, Москва "должна" Киеву примерно 100 миллионов долларов.

Захарова в свою очередь заявила, что на Украине "уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься".

Источник РИА "Новости" ранее уточнил, что речь идет о документе, принятом в тот период, когда полуостров принадлежал Украине. Теперь – после воссоединения Крыма с Россией – соглашение недействительно, поскольку российская сторона не может сама у себя арендовать место для базирования флота.