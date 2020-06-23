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Российским политикам не дают покоя соцсети. Сенатор от Крыма призвал россиян бойкотировать Facebook

, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

Российским политикам не дают покоя соцсети. Сенатор от Крыма призвал россиян бойкотировать Facebook

Российским политикам не дают покоя соцсети. Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков призвал россиян объявить бойкот Facebook. Свою идею он объяснил заботой о безопасности сограждан.

«Я бы на государственном уровне рекомендовал отказаться от страниц в Facebook. Я не понимаю, почему такая любовь к этой социальной сети. Есть ведь другие соцсети: «ВКонтакте», «Одноклассники», — заявил политик. По словам сенатора, которые приводит ФАН, сам он не имеет аккаунта в созданной Марком Цукербергом сети и «искренне не понимает», почему чиновники возмущаются блокировкой их аккаунтов.

Пользователи соцсети довольно часто жалуются на необоснованную заморозку своих учетных записей или удаление постов модераторами. Сами модераторы объясняют это тем, что их инструкция очень запутана, а для реакции на жалобу есть только десять секунд.

БИ

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