Сенат США назвал НЛО угрозой безопасности

Аргументы Недели → В мире 13+

24 июня 2020, 20:54 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: FOX NEWS

фото: pixabay.com

Закрытый доклад мог встревожить сенаторов США. Тематикой были неопознанные летающие объекты. Парламентариям была предоставлена информация о «летающих тарелках». Теперь они требуют от Пентагона предоставить несекретный доклад о том, что это такое.

Отчет от Пентагона затребовал комитета сената США по разведке. Это произошло после закрытой встречи с некими экспертами, которые сообщили некую «тревожную информацию».

«Это давно назревшее развитие событий», — такими словами прокомментировал случившееся Ник Поуп. Он ранее работал в отделе по исследованию НЛО в минобороны Великобритании: «Это говорит о том, что те сенаторы, которые получили в прошлом году секретный доклад по НЛО были обеспокоены им. Их не удовлетворили нынешние заявления Пентагона».

Тема «летающих тарелок» давно будоражит американцев. В США есть секретный объект под названием «Зона 51». Считается, что там Пентагон прячет космические объекты, поэтому тщательно охраняет эту базу.

Как утверждают американские СМИ, сенаторы признали НЛО угрозой безопасности. Поэтому и потребовали от Пентагона предоставить все, что известно о "летающих тарелках".

Некоторое время назад Дональд Трамп заявил, что у него есть интересная информация об НЛО. А Пентагон опубликовал официальное видео с полетом "летающей тарелки".