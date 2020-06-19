Трамп заявил, что у него есть «очень интересная» информация о «крушении НЛО» в 1947 году

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19 июня 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Associated Press

фото: НЛО, pixabay.com

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, отвечая на вопросы своего старшего сына, рассказал, что знает много «интересного» о крушении внеземного корабля в штате Нью-Мексико в 1947 году. Есть версия, что разбившейся недалеко от города Розуэлла объект – это НЛО, а его пилот был инопланетянином, которого правительство захватило в плен.

«Я не буду говорить с тобой, что я об этом знаю, но это очень интересно», - отметил Трамп.

Кроме того, американский лидер добавил, что еще подумает над рассекречиванием известных ему данных. Однако, согласно официальным данным ВВС США, обнаруженный в Розуэлле объект являлся метеозондом, который использовали в секретных целях.

Ранее Министерство обороны США впервые официально опубликовало три видеозаписи, на которых якобы видны «неопознанные летающие объекты» в полете.