Мэрия Вены разослала жителям города ваучеры на €25 и €50 для посещения ресторана

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24 июня 2020, 19:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

кафе в Вене, pixabay.com

Мэрия столицы Австрии Вены разослала жителям города ваучеры на 25 и 50 евро для одного посещения ресторана. Данная акция направлена на восстановление ресторанного бизнеса после пандемии COVID-19.

Уточняется, что граждане сами могут выбрать, какие заведения посещать. Ваучеры на 25 евро получают люди, которые проживают одни, а 50 евро предназначаются для семей, состоящих из нескольких человек. Уже на этой неделе письма с ваучерами начали поступать в почтовые ящики жителей каждого дома в Вене.

Бургомистр города Михаэль Людвиг в послании к гражданам отметил, что своим поведением они в значительной мере поспособствовали началу постепенной отмены ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса нового типа. По его словам, ваучеры предоставляются людям в качестве знака уважения. Власти рассчитывают на то, что граждане насладятся обедом в одном из венских кафе.