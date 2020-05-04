В Австрии на борьбу с коронавирусом отправят резервистов

Власти Австрии планируют использовать резервистов в борьбе с коронавирусом. Сообщается, что подобное происходит впервые со времен Второй мировой войны.
В помощь регулярной армии направят около 4 тысяч рекрутов – это 13 рот по 300 человек. Их проверили на COVID-19 и обучили действиям в условиях карантина.
Задача резервистов будет заключаться в обеспечении безопасности на пограничных контрольно-пропускных пунктах. В столице Австрии они охранять посольства и международные учреждения.
Неизвестно, сколько придется служить резервистам, но на весь срок службы их обеспечат масками.