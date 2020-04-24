В Австрии коронавирусом заразился 15 071 человек

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24 апреля 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Австрии число жертв коронавируса возросло до 530. Об этом сообщило министерство внутренних дел республики. По последним данным, всего в стране заразился 15 071 человек.

Уже 11 872 человека выздоровели. В настоящее время в больницах находится 651 житель, из них 156 - на интенсивной терапии.

Ограничения на выход из дома в регионе сохраняются до конца апреля. Известно, что работа ресторанов в республике возобновится 15 мая, а крупные массовые мероприятия останутся под запретом минимум до конца августа.

Ранее сообщалось: в Татарстане коронавирус нового типа подтвержден еще у 14 жителей.