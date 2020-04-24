В Татарстане в настоящее время 426 зараженных коронавирусной инфекцией

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24 апреля 2020, 12:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Татарстане коронавирус подтвержден еще у 14 жителей. Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в республике составляет 426.

Известно, что 10 новых заболевших госпитализированы, четыре пациента проходят лечение на дому, у них легкая или бессимптомная форма болезни. Один случай завозной, 13 – это контакты с ранее заболевшими.

За последние сутки в регионе выздоровели 11 человек, всего в республике 51 выздоровевший. Сейчас лечение в стационарах и на дому проходят 375 человек.

По решению правительства Татарстана с 30 марта для всех жителей введен режим самоизоляции.

Ранее в Курганской области в пятницу, 24 апреля, выявили два новых случая заражения коронавирусом нового типа.