Госдеп: Россия уделяет борьбе с терроризмом приоритетное внимание

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24 июня 2020, 19:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

флаг США, pixabay.com

В Госдепартаменте США заявили, что в 2019 году Россия предпринимала активные меры по борьбе с терроризмом, однако вылазки со стороны международных террористических групп все еще продолжаются.

В "Докладе о терроризме в странах мира в 2019 году", подготовленном Госдепом, подчеркивается, что в прошлом году РФ уделяла приоритетное внимание борьбе с терроризмом.

Подчеркивается также , что Россия принимает активное участие в работе международной Группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Кроме того, страна участвовала в нескольких контртеррористических учениях, в частности, речь идет об учебных маневрах "Центр-2019", которые проходили с 16 по 21 сентября. Более того, РФ 21-29 октября провела учения "Братство по оружию - 2019", а 16-17 октября – XVIII совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи.