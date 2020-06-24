В Нью-Йорке и Берлине отменили из-за COVID-19 осенние марафоны
24 июня 2020, 18:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В среду, 24 июня, стало известно, что Нью-Йоркский и Берлинский осенние марафоны было решено отменить из-за пандемии коронавируса нового типа. Об этом заявили в пресс-службах соревнований.
В Нью-Йорке марафон должен был состояться 1 ноября. Всем зарегистрированным на забег будет в полном объеме возвращен вступительный взнос. Или же им предоставят возможность бесплатно принять участие в спортивном мероприятии в 2021, 2022 или 2023 году. Кроме того, бегунов пригласят на виртуальный марафон, который пройдет с 17 октября по 1 ноября.
Марафон в Берлине должен был состояться 27 сентября, однако организаторы заявили, что не могут в сложившихся условиях гарантировать участникам "веселье, радость, здоровье и успех".
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