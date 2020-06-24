Один из основателей группы Pink Floyd заявил, что именно русский народ разгромил нацизм
24 июня 2020, 18:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Британский рок-музыкант, один из основателей культовой группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что именно русский народ разгромил нацистов и выиграл Вторую мировую войну для всего остального мира.
По мнению Уотерса, которое он выразил в программе Афшина Раттанзи Going Underground на RT, слишком мало внимания уделяется тому факту, что именно русские разгромили нацистов, а не британцы или силы, прибывшие на помощь из Северной Атлантики.
Музыкант заметил, что на Западе всегда должны помнить об этом, а особенно в настоящий момент, когда некоторые страны негативно отзываются об РФ и "потрясают" оружием перед ней. Роджер Уотерс убежден, что подобное поведение – это "совершеннейшее безумие".
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