На Украине затопило больницу с коронавирусными больными

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24 июня 2020, 15:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: подтопления в Ивано-Франковской области, ДСНС Украины

В среду, 24 июня, в городе Галич Ивано-Франковской области Украины затопило районную больницу, об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Отмечается, что причиной инцидента стало наводнение, вызванное обильными дождями.

«… проводится эвакуация больных. Есть определенные сложности из-за того, что там есть заболевшие коронавирусом. Далее проинспектируем горный район и после обеда проведем заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будем принимать необходимые для преодоления последствий стихии решения», - пояснил он.

Кроме того, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды погибли уже три человека, еще один пропал без вести. Под воздействием стихии оказались Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Закарпатская области Украины.

Ранее в подмосковной Ивантеевке мужчина в гидрокостюме устроил заплыв по затопленным улицам.