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В подмосковной Ивантеевке мужчина в гидрокостюме устроил заплыв по затопленным улицам

, 01:58 [ «Аргументы Недели», ]

В подмосковной Ивантеевке мужчина в гидрокостюме устроил заплыв по затопленным улицам
Фото: соцсети

В подмосковной Ивантеевке мужчина в гидрокостюме устроил заплыв по затопленным улицам. Местные жители увидели в этом скрытое обращение к местной администрации, поскольку улицы города заливает после каждого дождя.

Забавные кадры были сделаны днем 4 июня в Фабричном проезде. Купальщика на матрасе взял на буксир товарищ за рулем автомобиля и неспешно провез по затопленной проезжей части.

В первые дни лета на Москву обрушились сильные ливни. 4 июня в городе был побит рекорд 51-летней давности — всего за день выпало 29 миллиметров осадков.

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