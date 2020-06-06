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6 июня 2020, 01:58 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Фото: соцсети

В подмосковной Ивантеевке мужчина в гидрокостюме устроил заплыв по затопленным улицам. Местные жители увидели в этом скрытое обращение к местной администрации, поскольку улицы города заливает после каждого дождя.

Забавные кадры были сделаны днем 4 июня в Фабричном проезде. Купальщика на матрасе взял на буксир товарищ за рулем автомобиля и неспешно провез по затопленной проезжей части.

В первые дни лета на Москву обрушились сильные ливни. 4 июня в городе был побит рекорд 51-летней давности — всего за день выпало 29 миллиметров осадков.