В Сербии из-за наводнений в 22 районах действует режим ЧС

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24 июня 2020, 15:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Наводнение. Фото: pixabay.com

В 22 районах Сербии действует режим ЧС из-за разлива рек. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на министерство внутренних дел.

Известно: сильные дожди в регионе идут несколько дней, особенно сложная ситуация сложилась на западе и юго-западе страны. В настоящее время сотрудники МЧС разворачивают водоналивную дамбу на окраине Байкальска, чтобы не допустить подтопления микрорайона Гагарина, а в Приднестровье создан оперштаб по предотвращению угрозы паводков

Сейчас уже эвакуировано 275 жителей в 14 муниципалитетах. Отмечается, что сотрудники полиции постоянно находятся на местах разлива рек вместе со спасателями и другими экстренными службами.

Ранее сообщалось: вечером во вторник, 23 июня, стало известно, что Европейский Союз может сохранить запрет на въезд на свои территории для жителей Российской Федерации, Бразилии и Соединенных Штатов Америки.