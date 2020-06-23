Источники: запрет на въезд граждан России в Евросоюз может быть сохранен

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23 июня 2020, 22:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The New York Times

пустой аэропорт, Jinhee Lee/Keystone Press Agency

Вечером во вторник, 23 июня, стало известно, что Европейский Союз может сохранить запрет на въезд на свои территории для жителей Российской Федерации, Бразилии и Соединенных Штатов Америки.

Как сообщает издание The New York Times, ссылаясь на проект документа и информацию официальных лиц, в преддверии открытия европейских границ, которое состоится 1 июля, чиновники в Брюсселе активно обсуждают списки стран, жители которых смогут въехать в ЕС, исходя из того, как власти этих государств справляются с пандемией COVID-19.

В списки будут включены те страны, в которых среднее число новых случаев заражения коронавирусом за 14 дней на 100 тысяч человек населения равно 16. На основании данного критерия, Бразилия (190 случаев на 100 тысяч), США (107 случаев) и Россия (80 случаев) не относятся к безопасным.

Предполагается, что власти ЕС будут пересматривать список каждые две недели и учитывать происходящие в мире изменения.