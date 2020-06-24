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МИД Китая: Поднебесная будет бороться за мир вместе с Россией

, 14:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

МИД Китая: Поднебесная будет бороться за мир вместе с Россией
Почётный караул ВС КНР. Фото: kremlin.ru

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай будет бороться за поддержание мира на всей планете вместе с Россией.

Представитель МИД Китая также отметил, что Пекин намерен вместе с другими странами защищать итоги Второй мировой войны. Так Лицзянь прокомментировал проведение парада Победы в Москве.

Он отметил, что Китай готов объединить усилия с Россией для того, чтобы предотвратить искажение истории.

«СССР внес большой вклад ради Победы во Второй мировой войне. Китай готов объединить усилия с РФ для того, чтобы обеспечить мир во всем мире», – сказал Лицзянь.

ДВа

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