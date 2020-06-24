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Озвучена возможная главная цель ВСУ в случае наступления на республики Донбасса

, 11:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: infox.ru

Озвучена возможная главная цель ВСУ в случае наступления на республики Донбасса
Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Названа предполагаемая главная цель Вооруженных сил Украины в случае их наступления на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах отечественной интернет-прессы.

Как пишет ресурс infox.ru, основной целью перешедших в атаку ВСУ может стать рассечение республик надвое и выход к их границе с Российской Федерацией. Такой точки зрения придерживается военный эксперт Алексей Леонков, говорится в процитированной публикации.

Ранее сообщалось, что в СМИ предсказали вероятный срок начала наступления Киева в Донбассе. По мнению журналистов, операция может стартовать в следующем месяце.

ДЦ

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