Озвучена возможная главная цель ВСУ в случае наступления на республики Донбасса
24 июня 2020, 11:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: infox.ru
Названа предполагаемая главная цель Вооруженных сил Украины в случае их наступления на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах отечественной интернет-прессы.
Как пишет ресурс infox.ru, основной целью перешедших в атаку ВСУ может стать рассечение республик надвое и выход к их границе с Российской Федерацией. Такой точки зрения придерживается военный эксперт Алексей Леонков, говорится в процитированной публикации.
Ранее сообщалось, что в СМИ предсказали вероятный срок начала наступления Киева в Донбассе. По мнению журналистов, операция может стартовать в следующем месяце.
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