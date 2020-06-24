Болгарская газета опубликовала статью Путина о Второй мировой войне

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24 июня 2020, 10:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Болгарская газета «Труд» опубликовала 24 июня перевод статьи президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.

Статью напечатали в виде отдельной брошюры, вложенной в основной выпуск. В предисловии к статье российского лидера, болгарский «Труд» написал, что «22 июня 79 лет назад началась операция «Барбаросса» – нападение гитлеровской Германии на Советский Союз, которое открыло Восточный фронт».

Редакция также подчеркнула, что «четыре года спустя с решающей ролью Советской армии нацизм в Европе был разгромлен».

«Несколько дней назад президент Владимир Путин опубликовал статью по поводу 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Труд» представляет своим читателям полный текст этой статьи», – пишет газета.