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Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала National Interest

, 22:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала National Interest
Президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Редакция журнала отметила, что «российский президент предлагает комплексную оценку Второй мировой войны.

Путин в своей статье обвинил ряд европейских политиков в попытке утаить информацию о Мюнхенском соглашении по разделу Чехословакии.

Кроме этого, в статье Путин подчеркнул, что СССР внес три четверти военного вклада в разгром нацизма и добавил, что Россия всегда будет благодарна за помощь союзников.

Президент также назвал несправедливым подход, при котором пакт Молотова-Риббентропа называют главной причиной Второй мировой войны.

ДВа

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