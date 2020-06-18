Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала National Interest

Редакция журнала отметила, что «российский президент предлагает комплексную оценку Второй мировой войны.
Путин в своей статье обвинил ряд европейских политиков в попытке утаить информацию о Мюнхенском соглашении по разделу Чехословакии.
Кроме этого, в статье Путин подчеркнул, что СССР внес три четверти военного вклада в разгром нацизма и добавил, что Россия всегда будет благодарна за помощь союзников.
Президент также назвал несправедливым подход, при котором пакт Молотова-Риббентропа называют главной причиной Второй мировой войны.