Владимир Путин прокомментировал слова Зеленского об «участии» СССР в развязывании войны

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18 июня 2020, 21:49 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин, President of Russia/via Globallookpress.com

Слова Владимира Зеленского о том, что СССР якобы участвовал в развязывании Второй мировой войны, имеют негативное значение как для отношений Москвы и Киева, так и для него самого, отметил Владимир Путин.

Президент Украины заявил, что Украина солидарна с Польшей в том, что в начале Второй мировой войны и Холокосте виновен Советский Союз.

«Негативно», – сказал Путин в эфире ВГТРК в ответ на вопрос, как подобные заявления Зеленского, сделанные в начале этого года, отразятся на отношениях двух стран. И для Зеленского ничего хорошего в этом нет. Российский лидер напомнил, что Украина и сама очень пострадала во время Второй мировой войны.