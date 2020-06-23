Во Франции полицейские повторили «подвиг» убийц Флойда

Аргументы Недели → В мире 13+

23 июня 2020, 22:03 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Четверо полицейских стали фигурантами уголовного дела. Их допросили в связи с гибели доставщика еды, чье убийство стало похожим на случай с Джорджем Флойдом. В Соединенных Штатах после этого начались массовые митинги с лозунгами «Жизнь черных имеет значение». Франция пока ограничилась скандалом.

В центр французского скандала попала смерть 42-летнего Седрика Шувиа. Он работал разносчиком еды. Полицейские остановили его из-за грязных номеров на мопеде. Началась перепалка.

Разносика еды было решено арестовать. Полицейский прижал его к земле, надавив коленом на горло. Тот семь раз повторил слова: «Я задыхаюсь». Умер Седрик Шувиа в больнице. Смерть спровоцировала асфиксия.

При таких же обстоятельствах погиб Джордж Флойд в Соединенных Штатах. Полицейский прижал его коленом. Американец несколько раз произнес фразу: «Я задыхаюсь». Потом он умер. Это спровоцировало массовые акции протеста в Соединенных Штатах.

После гибели разносчика еды во Франции разгорелся скандал. Полицейские утверждают, что Седрик Шувиа оскорблял их, называл «дураками», «клоунами» и «марионетками». Эксперты изучают видеозаписи и говорят, что ничего провокационного на видео нет, кроме самого задержания.

В Париже призывают к спокойствию и напоминают, что Франция — это не Соединенные Штаты. Полицейские продолжают работать. А их адвокат говорит, что они не слышали слов задержанного в момент ареста.