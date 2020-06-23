Трамп намерен подписать исполнительный указ, позволяющий строго наказывать вандалов

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23 июня 2020, 21:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

президент США Дональд Трамп, Chris Kleponis/CNP/AdMedia

Президент США Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами, что подпишет специальный исполнительный указ, который позволит наказывать вандалов, портящих памятники, длительными тюремными сроками.

В документе, о котором идет речь, будут более четко прописаны положения о применении наказаний к вандалам, которые уже есть в американском законодательстве.

Трамп отметил, что накануне власти остановили нападение на "великий памятник" Эндрю Джексону (7-й президент США), расположенный на Лафайет-сквер. Глава Штатов подчеркнул, что "множество людей уже находятся за решеткой", а другие отправятся за решетку сегодня. Политик также назвал граждан, пытавшихся повалить монумент, хулиганам, анархистами и плохими людьми, которые не любят свою страну.