Трамп намерен подписать исполнительный указ, позволяющий строго наказывать вандалов

Президент США Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами, что подпишет специальный исполнительный указ, который позволит наказывать вандалов, портящих памятники, длительными тюремными сроками.
В документе, о котором идет речь, будут более четко прописаны положения о применении наказаний к вандалам, которые уже есть в американском законодательстве.
Трамп отметил, что накануне власти остановили нападение на "великий памятник" Эндрю Джексону (7-й президент США), расположенный на Лафайет-сквер. Глава Штатов подчеркнул, что "множество людей уже находятся за решеткой", а другие отправятся за решетку сегодня. Политик также назвал граждан, пытавшихся повалить монумент, хулиганам, анархистами и плохими людьми, которые не любят свою страну.