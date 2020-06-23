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Саакашвили рассказал, как они с Трампом ходили в ночные клубы и «прыгали по фонтанам»

, 20:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Саакашвили рассказал, как они с Трампом ходили в ночные клубы и «прыгали по фонтанам»
бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, экс-губернатор Одесской области и бывший лидер Грузии Михаил Саакашвили рассказал, как они с Дональдом Трампом ходили по ночным клубам.

Саакашвили сообщил, что во времена своего президентства он часто принимал разных гостей и водил их по интересным местам Грузии. По словам политика, к нему, в частности, приезжали действующий лидер США Дональд Трамп, его оппонент на прошлых выборах Хиллари Клинтон, бывший американский сенатор Джон Маккейн.

Михаил Саакашвили заявил, что они с Дональдом Трампом много гуляли пешком, ездили на электромобиле, побывали в двух ночных клубах. "И по фонтанам прыгали", – заключил экс-президент Грузии.

ЕТ

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