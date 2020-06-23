Трамп готов обсудить с Мадуро его «мирный уход»

Президент США Дональд Трамп готов встретиться с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Но единственным поводом для такой встречи может стать только обсуждение его ухода от власти. Американский лидер добавил, что всегда будет выступать против социализма и поддерживать народ Венесуэлы. По словам Трампа, «его администрация осуждает деспотичный режим Мадуро».
«Я бы встретился с Мадуро только для того, чтобы обсудить одну вещь: мирный уход от власти», – отметил президент США.
Ранее Джим Керри предположил, что Трамп попытается дезертировать в Россию перед выборами.