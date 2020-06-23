Трамп готов обсудить с Мадуро его «мирный уход»

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23 июня 2020, 09:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп, Stefani Reynolds/Keystone Press Agency

Президент США Дональд Трамп готов встретиться с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Но единственным поводом для такой встречи может стать только обсуждение его ухода от власти. Американский лидер добавил, что всегда будет выступать против социализма и поддерживать народ Венесуэлы. По словам Трампа, «его администрация осуждает деспотичный режим Мадуро».

«Я бы встретился с Мадуро только для того, чтобы обсудить одну вещь: мирный уход от власти», – отметил президент США.

Ранее Джим Керри предположил, что Трамп попытается дезертировать в Россию перед выборами.