Джим Керри предположил, что Трамп попытается дезертировать в Россию перед выборами

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16 июня 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Jim Carrey

Фото: Twitter

В своем последнем политическом мультфильме, опубликованном в Twitter, Джим Керри призвал своих последователей следить за любыми поездками «предателя Трампа» в Москву перед предстоящими выборами.

«Будьте осторожны с дипломатическими миссиями в Москву до ноябрьских выборов. Учитывая список возможных обвинений, которые ему грозят, предатель Трамп может стать первым американским президентом, который дезертирует», – написал комик, актер и художник в подписи к иллюстрации, на которой Владимир Путин радостно держит в руках игрушечный самолет.

Карикатура также может быть интерпретирована так, что Трамп находится под контролем Путина; самолет – символ президента –находится в ладонях Путина.