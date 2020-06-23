Трамп обвинил своего предшественника Обаму в госизмене

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в госизмене. Глава Белого дома заявил журналистам, что администрация Обамы вела слежку за его предвыборной кампанией в 2016 году, сообщает kp.ru.
«Смотрите, когда я выступал очень давно, я сказал, что они шпионили за нашей кампанией. Они прослушивали, это было сказано в кавычках и означало современные методы прослушки», - сказал президент США в интервью телеканалу CBN News.
Трамп повторил, что во времена президентства Обамы спецслужбы «шпионили» за его предвыборным штабом.
«Я говорил это очень давно. Как оказывается, я был прав», - отметил американскй лидер.
Генпрокурор США Уильям Барр ранее, комментируя расследование дела о предполагаемом вмешательстве в выборы 2016 года, предполагал, что за предвыборным штабом кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа следили американские спецслужбы.
Напомним, в одном из новых заявлений Дональд Трамп опроверг сообщения об окончании торговой сделки между Штатами и Китаем.